Unifi Protocol is a group of non-custodial, interoperable, decentralized, and multi-chain smart contracts providing the building blocks for the next generation of DeFi development. Unifi provides a bridge to connect the existing economy of Ethereum-based DeFi products to growing DeFi markets on other blockchains.

SıralamaNo.1614

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)27.68%

Dövriyyə Təklifi9,548,650.10357291

Maksimum Təklif10,000,000

Ümumi Təchizat9,548,651.10357291

Dövriyyə Faizi0.9548%

Buraxılış Tarixi2020-11-14 00:00:00

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi43.91306093,2021-03-01

Ən Aşağı Qiymət0.16605847167079818,2025-04-14

İctimai BlokçeynETH

