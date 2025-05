UFO

UFO Gaming is a fully decentralized inter-galactic social gaming token. P2E (Play to earn) Metaverse, Virtual land, NFT, Gaming and IDO Launchpad.

Bazar Dəyəri$0,00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0,00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)0,00%

Dövriyyə Təklifi25 757 575 757 575,5

Maksimum Təklif0

Ümumi Təchizat25 757 575 757 575,5

Dövriyyə Faizi%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi0.000055918915890186,2021-11-25

Ən Aşağı Qiymət0.000000186444669851,2025-04-09

İctimai BlokçeynETH

TəqdimatUFO Gaming is a fully decentralized inter-galactic social gaming token. P2E (Play to earn) Metaverse, Virtual land, NFT, Gaming and IDO Launchpad.

Sektor

Sosial Media

