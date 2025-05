UDS

Undeads Games was established in early 2022 with an ambitious goal to bring feature-rich and exciting gameplay to Web3 space.

SıralamaNo.549

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)6.31%

Dövriyyə Təklifi45,798,006

Maksimum Təklif250,000,000

Ümumi Təchizat250,000,000

Dövriyyə Faizi0.1831%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi2.8634474661286236,2024-08-09

Ən Aşağı Qiymət0.040078546924565576,2024-10-30

İctimai BlokçeynETH

