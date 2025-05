UBXS

UBXS Token has entered the real world. The aim of the project is to bring together the physical world and the virtual world (metaverse) by combining the real estate sector with a market volume of 100 trillion dollars with blockchain, web 3.0., metaverse, tokenomics and NFT technologies.

SıralamaNo.1995

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)0.52%

Dövriyyə Təklifi57,155,070

Maksimum Təklif0

Ümumi Təchizat84,999,999

Dövriyyə Faizi%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi0.6548858415756186,2024-03-28

Ən Aşağı Qiymət0.009392121359881727,2025-05-04

İctimai BlokçeynBSC

