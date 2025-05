TUT

10 month ago dev recorded the first tutorial for BNB chain on how to launch a token. This OG token was on testnet, now it is on the mainnet.

SıralamaNo.802

Bazar Dəyəri$0,00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0,00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)4,08%

Dövriyyə Təklifi838 950 425,3376875

Maksimum Təklif1 000 000 000

Ümumi Təchizat838 950 425,3376875

Dövriyyə Faizi0.8389%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi0.06042588916392525,2025-03-20

Ən Aşağı Qiymət0.00025507551097587,2025-02-08

İctimai BlokçeynBSC

