“Captain Tsubasa -RIVALS-” is a game based on the popular football manga “Captain Tsubasa” by Yoichi Takahashi. With over 70 million copies sold, the manga follows Tsubasa Ozora’s journey and growth as a football player. The game offers PvE and PvP modes, allowing players to experience story battles and compete against others. Players can develop and strengthen their unique NFT characters while competing for items against their “rivals.”

SıralamaNo.2415

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)0.20%

Dövriyyə Təklifi178,880,147

Maksimum Təklif1,000,000,000

Ümumi Təchizat971,441,361.109

Dövriyyə Faizi0.1788%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi1.4993061027795405,2023-09-08

Ən Aşağı Qiymət0.001312224221107046,2025-03-12

İctimai BlokçeynMATIC

