TrueFi is the DeFi protocol launched by TrustToken for unsecured lending, and TRU is a native token used for loan pledge and voting. TrustNetwork is a digital asset conversion platform that allows anyone to create liquidity and partial ownership of assets, and provide insurance and auditing for their asset holders.

SıralamaNo.534

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)0.65%

Dövriyyə Təklifi1,285,461,864.3459923

Maksimum Təklif1,450,000,000

Ümumi Təchizat1,300,311,872.2046723

Dövriyyə Faizi0.8865%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi1.03732783,2021-08-12

Ən Aşağı Qiymət0.025795502967566726,2025-04-09

İctimai BlokçeynETH

