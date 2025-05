TORN

Torn is an ERC20 compatible asset with a fixed total supply that can be used to govern Tornado.Cash.

AdTORN

SıralamaNo.553

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)2.60%

Dövriyyə Təklifi5,258,163.71109587

Maksimum Təklif0

Ümumi Təchizat9,999,997.526815

Dövriyyə Faizi%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi437.41273213,2021-02-13

Ən Aşağı Qiymət1.3085467209410526,2024-01-10

İctimai BlokçeynETH

TəqdimatTorn is an ERC20 compatible asset with a fixed total supply that can be used to govern Tornado.Cash.

Sektor

Sosial Media

etfindex:mc_etfindex_sourceHüququi Xəbərdarlıq: Məlumatlar cmc tərəfindən təmin edilir və investisiya məsləhəti kimi qəbul edilməməlidir.