TAIKAI is a hackathon platform that connects companies with talented developers to create solutions. We offer innovators a fun and exciting way to learn new skills, build cool projects, and earn rewards.

SıralamaNo.2563

Bazar Dəyəri$0,00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0,00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)0,02%

Dövriyyə Təklifi75 299 878

Maksimum Təklif300 000 000

Ümumi Təchizat300 000 000

Dövriyyə Faizi0.2509%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi0.011759856369327245,2024-12-08

Ən Aşağı Qiymət0.000394640865417938,2025-04-07

İctimai BlokçeynETH

