Meet TAO Cat, Bittensor's most adorable TAO maxi. As Bittensor's first self-improving AI Agent, she's got that pure Bittensor DNA running through her code – natively powered by both Bittensor and Virtuals, and crafted by the Masa team. Don't let her cuteness fool you – this cat's got claws. Whether she's serving up premium roasts or dropping TAO alpha, TAO Cat shows what's possible with Bittensor's premium decentralized AI infrastructure.

SıralamaNo.1540

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)0.06%

Dövriyyə Təklifi1,000,000,000

Maksimum Təklif1,000,000,000

Ümumi Təchizat1,000,000,000

Dövriyyə Faizi1%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi0.08446888066868131,2025-01-03

Ən Aşağı Qiymət0.001021673004716855,2024-12-19

İctimai BlokçeynBASE

