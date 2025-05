TALENT

Professional reputation data for the new internet. Talent Protocol brings professional reputation onchain to make incredible builders more visible.

AdTALENT

SıralamaNo.1969

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)0.18%

Dövriyyə Təklifi152,115,246.5895271

Maksimum Təklif600,000,000

Ümumi Təchizat587,052,509.7172114

Dövriyyə Faizi0.2535%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi0.15223081340419053,2024-11-04

Ən Aşağı Qiymət0.006690193613482274,2025-04-22

İctimai BlokçeynBASE

TəqdimatProfessional reputation data for the new internet. Talent Protocol brings professional reputation onchain to make incredible builders more visible.

Sektor

Sosial Media

etfindex:mc_etfindex_sourceHüququi Xəbərdarlıq: Məlumatlar cmc tərəfindən təmin edilir və investisiya məsləhəti kimi qəbul edilməməlidir.