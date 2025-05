SYNT

Synternet is a blockchain that powers modular, interoperable data infrastructure across all major chains. At its core lies the Data Layer, a protocol serving as the customizable execution layer between blockchains. Its AEAs (Autonomous Economic Agents) empower developers to build composable, use-case-specific applications that can execute on any data from any chain.

AdSYNT

SıralamaNo.1051

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)0.31%

Dövriyyə Təklifi655,416,563

Maksimum Təklif2,500,000,000

Ümumi Təchizat1,158,386,300

Dövriyyə Faizi0.2621%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi0.10174815259842351,2024-07-17

Ən Aşağı Qiymət0.011363355124422827,2025-04-07

İctimai BlokçeynETH

Sektor

Sosial Media

