SUN

SUN is a social experiment, which focuses on the DeFi potential of TRON, and it is designed as the quintessential Bitcoin equivalent on TRON with 0 VC investments, 0 PE investments and no pre-mining.

AdSUN

SıralamaNo.148

Bazar Dəyəri$0,00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0,00

Bazar Payı0.0001%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)0,15%

Dövriyyə Təklifi19 258 018 333,92874

Maksimum Təklif19 900 730 000

Ümumi Təchizat19 900 730 000

Dövriyyə Faizi0.9677%

Buraxılış Tarixi2020-09-11 00:00:00

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi0.05435516929972846,2021-10-20

Ən Aşağı Qiymət0.0046319555547312,2022-11-14

İctimai BlokçeynTRX

TəqdimatSUN is a social experiment, which focuses on the DeFi potential of TRON, and it is designed as the quintessential Bitcoin equivalent on TRON with 0 VC investments, 0 PE investments and no pre-mining.

Sektor

Sosial Media

etfindex:mc_etfindex_sourceHüququi Xəbərdarlıq: Məlumatlar cmc tərəfindən təmin edilir və investisiya məsləhəti kimi qəbul edilməməlidir.