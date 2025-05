STAR10

THE ONLY OFFICIAL RONALDINHO TOKEN. Own a piece of Ronaldinho’s legacy. Be a part of the $STAR10 movement—where holders play, win, and unlock exclusive rewards. Ronaldinho tokens are designed to provide exclusive experiences and offer utility to the community, granting access to special benefits and interactions. They are not intended to serve as an investment, investment contract, or any form of security.

AdSTAR10

SıralamaNo.2885

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)0.26%

Dövriyyə Təklifi213,050,716.41390243

Maksimum Təklif1,000,000,000

Ümumi Təchizat1,000,000,000

Dövriyyə Faizi0.213%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi0.31010334999458883,2025-03-03

Ən Aşağı Qiymət0.000190791654493976,2025-05-17

İctimai BlokçeynBSC

TəqdimatTHE ONLY OFFICIAL RONALDINHO TOKEN. Own a piece of Ronaldinho’s legacy. Be a part of the $STAR10 movement—where holders play, win, and unlock exclusive rewards. Ronaldinho tokens are designed to provide exclusive experiences and offer utility to the community, granting access to special benefits and interactions. They are not intended to serve as an investment, investment contract, or any form of security.

Sektor

Sosial Media

etfindex:mc_etfindex_sourceHüququi Xəbərdarlıq: Məlumatlar cmc tərəfindən təmin edilir və investisiya məsləhəti kimi qəbul edilməməlidir.