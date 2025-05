SSWP

Suiswap is a decentralized token trading platform and exchange built on the SUI blockchain. It aims to provide a secure, fast, and agile trading environment for the SUI ecosystem.

SıralamaNo.2577

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)0.00%

Dövriyyə Təklifi8,842,144,918.71

Maksimum Təklif10,000,000,000

Ümumi Təchizat10,000,000,000

Dövriyyə Faizi0.8842%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi0.004546627502997219,2024-01-15

Ən Aşağı Qiymət0.000019842978874756,2025-05-27

İctimai BlokçeynSUI

