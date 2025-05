SPIZ

SPACE-iZ is an ecosystem of apps designed as an equitable and fairer alternative to current service platforms such as food delivery, ride-hailing and property rental, all powered by a single wallet.

AdSPIZ

SıralamaNo.6687

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)0.00%

Dövriyyə Təklifi0

Maksimum Təklif300,000,000

Ümumi Təchizat300,000,000

Dövriyyə Faizi0%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi0.04033196,2021-08-18

Ən Aşağı Qiymət0.00003000616386691,2024-11-16

İctimai BlokçeynETH

Sektor

Sosial Media

