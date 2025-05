SONICINU

Everyone believes in Sonic, as meme tokens, which proved that anyone can participate in a successful journey.

AdSONICINU

SıralamaNo.7705

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)0.00%

Dövriyyə Təklifi0

Maksimum Təklif420,000,000,000,000,000

Ümumi Təchizat0

Dövriyyə Faizi0%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi0.000000000043385712,2023-05-19

Ən Aşağı Qiymət0.000000000000283501,2023-04-21

İctimai BlokçeynBSC

TəqdimatEveryone believes in Sonic, as meme tokens, which proved that anyone can participate in a successful journey.

Sektor

Sosial Media

etfindex:mc_etfindex_sourceHüququi Xəbərdarlıq: Məlumatlar cmc tərəfindən təmin edilir və investisiya məsləhəti kimi qəbul edilməməlidir.