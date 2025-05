SMILE

bitSmiley, the first platform on the Bitcoin blockchain to offer a native lending and stablecoin fusion, encapsulated by our proprietary Fintegra technology, revolutionizing decentralized finance.

AdSMILE

SıralamaNo.1999

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)2.34%

Dövriyyə Təklifi36,557,233.9042659

Maksimum Təklif210,000,000

Ümumi Təchizat210,000,000

Dövriyyə Faizi0.174%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi0.4925870814270234,2024-11-06

Ən Aşağı Qiymət0.019717769814338895,2025-04-16

İctimai BlokçeynETH

TəqdimatbitSmiley, the first platform on the Bitcoin blockchain to offer a native lending and stablecoin fusion, encapsulated by our proprietary Fintegra technology, revolutionizing decentralized finance.

Sektor

Sosial Media

etfindex:mc_etfindex_sourceHüququi Xəbərdarlıq: Məlumatlar cmc tərəfindən təmin edilir və investisiya məsləhəti kimi qəbul edilməməlidir.