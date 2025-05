SITY

Versity is designed as a virtual environment for real estate that's closely linked to the actual world. This platform aims to provide an engaging experience where users can really envision themselves in their potential new homes. They can explore different settings, tailor properties to their liking, and communicate directly with real estate professionals, all within this digital space. This approach intends to make the process of buying property more efficient by removing the usual constraints associated with physical distance and scheduling. Within this virtual world, the Sity token plays a central role. It is used as the primary means of exchange for all transactions, making it an integral part of Versity metaverse's economy, which is designed to mirror real-world operations but in a virtual landscape.

AdSITY

SıralamaNo.5147

Bazar Dəyəri$0,00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0,00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)0,00%

Dövriyyə Təklifi0

Maksimum Təklif0

Ümumi Təchizat534 285 749,11

Dövriyyə Faizi%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi0.031978194092413904,2024-10-09

Ən Aşağı Qiymət0.000055193202428343,2025-05-14

İctimai BlokçeynBSC

TəqdimatVersity is designed as a virtual environment for real estate that's closely linked to the actual world. This platform aims to provide an engaging experience where users can really envision themselves in their potential new homes. They can explore different settings, tailor properties to their liking, and communicate directly with real estate professionals, all within this digital space. This approach intends to make the process of buying property more efficient by removing the usual constraints associated with physical distance and scheduling. Within this virtual world, the Sity token plays a central role. It is used as the primary means of exchange for all transactions, making it an integral part of Versity metaverse's economy, which is designed to mirror real-world operations but in a virtual landscape.

Sektor

Sosial Media

etfindex:mc_etfindex_sourceHüququi Xəbərdarlıq: Məlumatlar cmc tərəfindən təmin edilir və investisiya məsləhəti kimi qəbul edilməməlidir.