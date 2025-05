SHX

Stronghold is expanding payments ecosystem using the SHx token as a building block with real-world purpose. Our mission is to provide fast, secure, and accessible financial services for all.

AdSHX

SıralamaNo.548

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)0.01%

Dövriyyə Təklifi5,793,905,044

Maksimum Təklif100,000,000,000

Ümumi Təchizat99,756,866,344

Dövriyyə Faizi0.0579%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi0.05930882,2021-05-17

Ən Aşağı Qiymət0,2021-08-13

İctimai BlokçeynXLM

TəqdimatStronghold is expanding payments ecosystem using the SHx token as a building block with real-world purpose. Our mission is to provide fast, secure, and accessible financial services for all.

Sektor

Sosial Media

etfindex:mc_etfindex_sourceHüququi Xəbərdarlıq: Məlumatlar cmc tərəfindən təmin edilir və investisiya məsləhəti kimi qəbul edilməməlidir.