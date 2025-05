SHIDO

Shido is a unique and powerful Ecosystem with state of the art DeFi Utilities. The Shido Ecosystem is built around the native token $SHIDO, which are used as the governance token for every use case utility that they are building. Shido is building a Layer 1 Sharded PoS Blockchain, Shido DeFi Wallet, Shido Dex & Perpetuals and Shido Card.

SıralamaNo.1424

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)0.00%

Dövriyyə Təklifi17,820,683,552.587715

Maksimum Təklif18,000,000,000

Ümumi Təchizat18,000,000,000

Dövriyyə Faizi0.99%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi0.04630688438383707,2024-03-01

Ən Aşağı Qiymət0.000009009665921584,2024-03-01

İctimai BlokçeynNONE

