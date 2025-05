SGT

Suzuverse provides extraordinary VR/AR/MR technology and experiences to help you unlock to the fullest the potential of virtual worlds and the metaverse.

AdSGT

SıralamaNo.1880

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)1.88%

Dövriyyə Təklifi10,052,927

Maksimum Təklif250,000,000

Ümumi Təchizat250,000,000

Dövriyyə Faizi0.0402%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi4.821033656850781,2024-04-25

Ən Aşağı Qiymət0.13412168743057892,2025-05-21

İctimai BlokçeynETH

TəqdimatSuzuverse provides extraordinary VR/AR/MR technology and experiences to help you unlock to the fullest the potential of virtual worlds and the metaverse.

Sektor

Sosial Media

etfindex:mc_etfindex_sourceHüququi Xəbərdarlıq: Məlumatlar cmc tərəfindən təmin edilir və investisiya məsləhəti kimi qəbul edilməməlidir.