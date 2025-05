SERO

SERO is a next-generation privacy blockchain that supports smart contracts and enables the issuance of privacy coins and anonymous assets. Known as a private version of Ethereum, SERO uses zero-knowledge proofs, a cryptographic method that performs better than the one used by ZCash. With native anonymous transactions, SERO is the world's first true privacy platform for Decentralized Applications(DApps). SERO also employs the most advanced POW + POS consensus, which provides significantly better network security and performance than POW consensus-based blockchains. The project is funded by former IDG co-founder Mr. Suyang Zhang, LD Capital and Quantum Investment Fund, and is currently collaborating with major mining pools such as F2Pool.

SıralamaNo.1686

Bazar Dəyəri$0,00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0,00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)0,03%

Dövriyyə Təklifi434 826 501

Maksimum Təklif647 367 590

Ümumi Təchizat592 693 471

Dövriyyə Faizi0.6716%

Buraxılış Tarixi2019-06-30 00:00:00

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət0,3 USDT

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi0.43970494,2021-04-10

Ən Aşağı Qiymət0.003187564058042448,2024-02-08

İctimai BlokçeynSERO

