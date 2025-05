RXD

A fusion of the best capabilities of Bitcoin and Ethereum with unmatched potential for crosschain commerce.

AdRXD

SıralamaNo.1633

Bazar Dəyəri$0,00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0,00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)0,00%

Dövriyyə Təklifi13 339 825 699,639683

Maksimum Təklif21 000 000 000

Ümumi Təchizat13 339 825 699,639683

Dövriyyə Faizi0.6352%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi0.009244510112063004,2023-04-15

Ən Aşağı Qiymət0.000154418062569128,2025-03-10

İctimai BlokçeynRXD

TəqdimatA fusion of the best capabilities of Bitcoin and Ethereum with unmatched potential for crosschain commerce.

Sektor

Sosial Media

etfindex:mc_etfindex_sourceHüququi Xəbərdarlıq: Məlumatlar cmc tərəfindən təmin edilir və investisiya məsləhəti kimi qəbul edilməməlidir.