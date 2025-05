ROCO

ROCO is a decentralized GAMEFI platform which provides blockchain services to game developers, content creators and player communities through the blockchain network. Roco developed on AVAX network for using in Roco Finance’s own game ecosystem and partner games. Roco Finance plans to drive the evolution of online gaming with targeted industry focused solutions to help promising gaming projects reach their full potential.

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)0.53%

Dövriyyə Təklifi17,298,805

Maksimum Təklif0

Ümumi Təchizat99,982,729

Dövriyyə Faizi%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi7.983992063494936,2021-11-16

Ən Aşağı Qiymət0.018077765518203774,2025-05-06

İctimai BlokçeynAVAX_CCHAIN

Sektor

