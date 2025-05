RLY

Rally is a community token and belongs to the same sector as CHZ, which is currently the hottest. It is a fan-oriented value discovery platform. And Rally has also customized a layer2 solution, which is the inherent value acquisition mechanism that allows instant transactions, dollar purchases and the use of glue curve.

SıralamaNo.1268

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)0.01%

Dövriyyə Təklifi5,238,873,834.341338

Maksimum Təklif0

Ümumi Təchizat15,000,000,000

Dövriyyə Faizi%

Buraxılış Tarixi2020-10-01 00:00:00

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi1.39900916,2021-04-02

Ən Aşağı Qiymət0.0007781481664554,2025-04-09

İctimai BlokçeynETH

Sosial Media

