Radiant is building the first omnichain money market atop LayerZero. Deposit & borrow across multiple chains, seamlessly. Lenders who provide liquidity to Radiant will earn a passive income on the assets they deposit. Borrowers are able to withdraw against collateralized funds in order to obtain liquidity (working capital) without selling their assets and closing their positions.

SıralamaNo.680

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)0.64%

Dövriyyə Təklifi1,216,102,649

Maksimum Təklif1,500,000,000

Ümumi Təchizat1,500,000,000

Dövriyyə Faizi0.8107%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi0.49524390520889605,2023-03-20

Ən Aşağı Qiymət0.011151453356042723,2022-10-20

İctimai BlokçeynARB

