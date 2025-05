RAIN

Born from a world-class gaming guild, Rainmaker Games is now launching their global tech platform that brings gamers, guilds and games together. The platform is focused on enabling every player who wants an opportunity to join the play to earn ecosystem to do so, regardless of financial circumstance.

SıralamaNo.2920

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)0.00%

Dövriyyə Təklifi661,842,165

Maksimum Təklif0

Ümumi Təchizat1,000,000,000

Dövriyyə Faizi%

Buraxılış Tarixi2023-10-17 00:00:00

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət0.01 USDT

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi1.4093210790545356,2021-12-24

Ən Aşağı Qiymət0.000060329221547961,2025-05-25

İctimai BlokçeynBSC

