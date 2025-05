QTUM

Designed with stability, modularity, and interoperability in mind, Qtum is the foremost toolkit for building trusted decentralized applications, suited for real-world, business oriented use cases. Its hybrid nature, in combination with a first-of-its-kind PoS consensus protocol, allows Qtum applications to be compatible with major blockchain ecosystems while providing native support for mobile devices and IoT appliances.

SıralamaNo.188

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)46.17%

Dövriyyə Təklifi105,660,859.5

Maksimum Təklif107,822,406

Ümumi Təchizat107,822,406

Dövriyyə Faizi0.9799%

Buraxılış Tarixi2017-03-16 00:00:00

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət0.38 USDT

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi106.8759994506836,2018-01-07

Ən Aşağı Qiymət0.770017723731,2020-03-13

İctimai BlokçeynQTUM

