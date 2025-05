QRL

The Quantum Resistant Ledger (QRL) is a 'fully quantum resistant blockchain network, using PQ-CRYPTO recommended/IETF standardized cryptography'. The QRL utilizes a hash-based eXtended Merkle Tree Signature Scheme (XMSS) instead of ECDSA, which is reportedly vulnerable to quantum attacks and found in many other blockchain projects. The project claims that the security of its platform is complemented by a suite of applications and a development ecosystem which allows users to 'easily build blockchain applications on its provably quantum resistant network'.

SıralamaNo.710

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)0.08%

Dövriyyə Təklifi67,937,170

Maksimum Təklif105,000,000

Ümumi Təchizat78,902,513.72946817

Dövriyyə Faizi0.647%

Buraxılış Tarixi2017-06-24 00:00:00

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət0.054 USDT

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi4.172309875488281,2018-01-16

Ən Aşağı Qiymət0.0408362163245,2020-05-10

İctimai BlokçeynQRL

Hüququi Xəbərdarlıq: Məlumatlar cmc tərəfindən təmin edilir və investisiya məsləhəti kimi qəbul edilməməlidir.