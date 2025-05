PXT

Pixer Eternity is a global sports community for everyone, with NFT as a community equity. Pixer Sports is a multi-functional platform built by Pixer Eternity for all users, including Sport-to-Earn, NFT, Game-Fi, Gamble, DeFi, Market.

SıralamaNo.884

Bazar Dəyəri$0,00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0,00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)%0,00

Dövriyyə Təklifi3.123.821.706,9038

Maksimum Təklif10.000.000.000

Ümumi Təchizat10.000.000.000

Dövriyyə Faizi0.3123%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi3.454607885639246,2023-03-08

Ən Aşağı Qiymət0.001100784672810677,2024-08-20

İctimai BlokçeynBSC

