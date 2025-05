PXP

PointPay is a new trading platform that provides businesses and individual traders with Low commissions, Multi-Support, Strong Security, and Open API.

AdPXP

SıralamaNo.2255

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)0.14%

Dövriyyə Təklifi30,000,000

Maksimum Təklif100,000,000

Ümumi Təchizat100,000,000

Dövriyyə Faizi0.3%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi0.148950667904,2020-06-02

Ən Aşağı Qiymət0.0051718325433586,2023-11-19

İctimai BlokçeynAVAX_CCHAIN

TəqdimatPointPay is a new trading platform that provides businesses and individual traders with Low commissions, Multi-Support, Strong Security, and Open API.

Sektor

Sosial Media

etfindex:mc_etfindex_sourceHüququi Xəbərdarlıq: Məlumatlar cmc tərəfindən təmin edilir və investisiya məsləhəti kimi qəbul edilməməlidir.