PUMPAI

PumpAI is a revolutionary platform designed to simplify the creation of meme tokens through the power of artificial intelligence. Whether you’re new to the crypto space or an experienced user, PumpAI makes it effortless to design, launch, and manage your own tokens. Building on the success of Pump.Fun, PumpAI introduces advanced AI tools to provide a seamless and innovative experience for users.

AdPUMPAI

SıralamaNo.2711

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)0.13%

Dövriyyə Təklifi343,107,061.742385

Maksimum Təklif0

Ümumi Təchizat999,990,753.596959

Dövriyyə Faizi%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi0.05471980553091655,2025-01-07

Ən Aşağı Qiymət0.000100294838482388,2025-04-19

İctimai BlokçeynSOL

TəqdimatPumpAI is a revolutionary platform designed to simplify the creation of meme tokens through the power of artificial intelligence. Whether you’re new to the crypto space or an experienced user, PumpAI makes it effortless to design, launch, and manage your own tokens. Building on the success of Pump.Fun, PumpAI introduces advanced AI tools to provide a seamless and innovative experience for users.

Sektor

Sosial Media

etfindex:mc_etfindex_sourceHüququi Xəbərdarlıq: Məlumatlar cmc tərəfindən təmin edilir və investisiya məsləhəti kimi qəbul edilməməlidir.