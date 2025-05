POPCAT

Popcat is a meme coin on the Solana chain.

SıralamaNo.134

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı0.0001%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)5.76%

Dövriyyə Təklifi979,973,184.6

Maksimum Təklif979,973,220.96

Ümumi Təchizat979,973,220.96

Dövriyyə Faizi0.9999%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi2.067410259204997,2024-11-17

Ən Aşağı Qiymət0.000008429262052485,2023-12-12

İctimai BlokçeynSOL

Sektor

Sosial Media

etfindex:mc_etfindex_sourceHüququi Xəbərdarlıq: Məlumatlar cmc tərəfindən təmin edilir və investisiya məsləhəti kimi qəbul edilməməlidir.