PLYR Chain is a decentralized gaming blockchain designed to deliver a seamless Web3 experience for both developers and players. With a focus on gaming, NFTs, and community-driven projects, PLYR Chain aims to empower users with a secure, scalable, and interoperable platform tailored to the needs of the gaming industry.

SıralamaNo.2097

Bazar Dəyəri$0,00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0,00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)0,01%

Dövriyyə Təklifi86 091 782

Maksimum Təklif750 000 000

Ümumi Təchizat749 988 006,0278378

Dövriyyə Faizi0.1147%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi0.02440709538718052,2024-12-25

Ən Aşağı Qiymət0.007431570907353964,2025-05-01

İctimai BlokçeynPLYR

