PGPT

An AI-based protocol to store, process, validate and sell your data assets. We generate datasets from any unstructured files you provide.

SıralamaNo.4711

Bazar Dəyəri$0,00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0,00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)%0,00

Dövriyyə Təklifi0

Maksimum Təklif100.000.000

Ümumi Təchizat33.333.333

Dövriyyə Faizi0%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi1.985011805288238,2024-06-11

Ən Aşağı Qiymət0.00600052179440795,2025-05-04

İctimai BlokçeynBSC

