Purple Bitcoin (PBTC) redefines digital asset innovation by merging Bitcoin’s fundamental principles of scarcity with the modern capabilities of the Solana network. Purple Bitcoin fixed supply of 21,000,000 tokens is coupled with an innovative deflationary burn mechanism and secured via immutable, renounced smart contracts. Operating on a proof-of-stake platform, Purple Bitcoin delivers lightning-fast transactions, reduced fees, and significantly lower energy consumption, setting a new standard for sustainable, high-performance cryptocurrencies.

SıralamaNo.3438

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)0

Dövriyyə Təklifi--

Maksimum Təklif0

Ümumi Təchizat19,312,946

Dövriyyə Faizi%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi1.2751318968681968,2025-06-19

Ən Aşağı Qiymət0.028456991217276392,2024-12-10

İctimai BlokçeynSOL

