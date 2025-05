PANDA

Panda is an automated market maker (AMM) designed on Solana, which utilises a central limit order book to execute lightning-fast trades, shared liquidity and new features for earning yield.

SıralamaNo.1973

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)0.01%

Dövriyyə Təklifi807,994,351

Maksimum Təklif888,888,888

Ümumi Təchizat888,875,758

Dövriyyə Faizi0.9089%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi0.03023126779915948,2024-03-30

Ən Aşağı Qiymət0.000152185415149597,2024-06-18

İctimai BlokçeynSOL

