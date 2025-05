OP

Ethereum’s layer-two scaling solution Optimism introduced its new governance token OP for the Token House – one of the two hubs constituting the protocol’s new governance system, Optimism Collective. Early users of the network will be granted the opportunity to receive OP airdrops in Q2, 2022, which accounts for 5% of the asset’s total supply.

AdOP

SıralamaNo.65

Bazar Dəyəri$0,00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0,00

Bazar Payı0.0003%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)9,62%

Dövriyyə Təklifi1 714 909 778

Maksimum Təklif4 294 967 296

Ümumi Təchizat4 294 967 296

Dövriyyə Faizi0.3992%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi4.851507085185996,2024-03-06

Ən Aşağı Qiymət0.40050768516633495,2022-06-18

İctimai BlokçeynNONE

TəqdimatEthereum’s layer-two scaling solution Optimism introduced its new governance token OP for the Token House – one of the two hubs constituting the protocol’s new governance system, Optimism Collective. Early users of the network will be granted the opportunity to receive OP airdrops in Q2, 2022, which accounts for 5% of the asset’s total supply.

Sektor

Sosial Media

etfindex:mc_etfindex_sourceHüququi Xəbərdarlıq: Məlumatlar cmc tərəfindən təmin edilir və investisiya məsləhəti kimi qəbul edilməməlidir.