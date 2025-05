ONE

Harmony is a fast and secure blockchain with key innovations in state sharding and peer-to-peer networking.

AdONE

SıralamaNo.235

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)0.09%

Dövriyyə Təklifi14,587,306,988.762903

Maksimum Təklif∞

Ümumi Təchizat14,612,131,988.762915

Dövriyyə Faizi%

Buraxılış Tarixi2019-06-01 00:00:00

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət0.003175 USDT

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi0.3798319197326405,2021-10-26

Ən Aşağı Qiymət0.00125670166096,2020-03-13

İctimai BlokçeynONE

etfindex:mc_etfindex_sourceHüququi Xəbərdarlıq: Məlumatlar cmc tərəfindən təmin edilir və investisiya məsləhəti kimi qəbul edilməməlidir.