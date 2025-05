ONEFINITY

OneFinity is an EVM-compatible Sovereign Shard: Interchain Innovation, Limitless Expansion, Infinite Scale. Amplify Ethereum’s potential through OneFinity, achieving innovation to the power of X.

SıralamaNo.2488

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)0.00%

Dövriyyə Təklifi4,371,636

Maksimum Təklif25,546,534

Ümumi Təchizat25,543,088

Dövriyyə Faizi0.1711%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi0.8603523055868307,2024-03-14

Ən Aşağı Qiymət0.03333785028570584,2025-04-07

İctimai BlokçeynEGLD

Sektor

