OMG

OmiseGO is a public Ethereum-based financial technology for use in mainstream digital wallets, that enables real-time, peer-to-peer value exchange and payment services agnostically across jurisdictions and organizational silos, and across both fiat money and decentralized currencies. Designed to enable financial inclusion and disrupt existing institutions, access will be made available to everyone via the OmiseGO network and digital wallet framework, starting in Q4 2017.

AdOMG

SıralamaNo.749

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)1.87%

Dövriyyə Təklifi140,245,398.24513277

Maksimum Təklif140,245,399

Ümumi Təchizat140,245,398.24513277

Dövriyyə Faizi0.9999%

Buraxılış Tarixi2017-06-27 00:00:00

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət0.27 USDT

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi28.351900100708008,2018-01-08

Ən Aşağı Qiymət0.1702379258498374,2025-04-07

İctimai BlokçeynETH

TəqdimatOmiseGO is a public Ethereum-based financial technology for use in mainstream digital wallets, that enables real-time, peer-to-peer value exchange and payment services agnostically across jurisdictions and organizational silos, and across both fiat money and decentralized currencies. Designed to enable financial inclusion and disrupt existing institutions, access will be made available to everyone via the OmiseGO network and digital wallet framework, starting in Q4 2017.

Sektor

Sosial Media

etfindex:mc_etfindex_sourceHüququi Xəbərdarlıq: Məlumatlar cmc tərəfindən təmin edilir və investisiya məsləhəti kimi qəbul edilməməlidir.