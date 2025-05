OKT

OKExChain is an open-source, high-performance decentralized transaction public chain, which aims to promote the implementation of transaction business based on blockchain technology. As an open public chain ecosystem, anyone can run for the OKExChain super node, issue their own digital assets, create their own digital asset trading pairs, and conduct transactions. At the same time, EVM virtual machine technology and OKEx cross-chain gateway will also be introduced. Through OKExChain, the value interoperability, user intercommunication, and scenario application interoperability of the blockchain can be realized simply and efficiently, and finally the co-construction of the ecosystem and the construction of a value-added system are realized.

AdOKT

SıralamaNo.3529

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)0.00%

Dövriyyə Təklifi0

Maksimum Təklif21,000,000

Ümumi Təchizat11,547,688

Dövriyyə Faizi0%

Buraxılış Tarixi2021-08-02 00:00:00

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi254.77185968,2021-05-10

Ən Aşağı Qiymət4.255228372729651,2025-04-07

İctimai BlokçeynOKT

TəqdimatOKExChain is an open-source, high-performance decentralized transaction public chain, which aims to promote the implementation of transaction business based on blockchain technology. As an open public chain ecosystem, anyone can run for the OKExChain super node, issue their own digital assets, create their own digital asset trading pairs, and conduct transactions. At the same time, EVM virtual machine technology and OKEx cross-chain gateway will also be introduced. Through OKExChain, the value interoperability, user intercommunication, and scenario application interoperability of the blockchain can be realized simply and efficiently, and finally the co-construction of the ecosystem and the construction of a value-added system are realized.

Sektor

Sosial Media

etfindex:mc_etfindex_sourceHüququi Xəbərdarlıq: Məlumatlar cmc tərəfindən təmin edilir və investisiya məsləhəti kimi qəbul edilməməlidir.