ONFA is a versatile and convenient cryptocurrency wallet that allows users to store, manage, and trade various cryptocurrencies with ease.

SıralamaNo.3280

Bazar Dəyəri$0,00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0,00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)0,00%

Dövriyyə Təklifi0

Maksimum Təklif300 000 000

Ümumi Təchizat288 882 010,260989

Dövriyyə Faizi0%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi0.299574997743483,2025-04-05

Ən Aşağı Qiymət0.12831404520187653,2025-03-13

İctimai BlokçeynBSC

