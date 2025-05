NPT

NEOPIN is a one-stop, non-custodial CeDeFi protocol for the secure use of crypto with regulatory frameworks while leveraging the benefits of both CeFi and DeFi. NEOPIN offers a range of DeFi services, including staking, swap and yield farming in various cryptocurrencies. In addition, NEOPIN is constantly working on innovative ideas that will allow users to use their assets in a variety of ways, including X2E (P2E, S2E, M2E) and NFT services. Ultimately, based on the stable security protocols and regulated environment, NEOPIN aims to become an open blockchain platform that bridges traditional finance and DeFi protocols for all users.

AdNPT

SıralamaNo.902

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)0.50%

Dövriyyə Təklifi217,225,613.10000002

Maksimum Təklif0

Ümumi Təchizat1,000,000,000

Dövriyyə Faizi%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi10.157036358034295,2022-03-25

Ən Aşağı Qiymət0.07748454954094146,2025-04-07

İctimai BlokçeynKLAY

TəqdimatNEOPIN is a one-stop, non-custodial CeDeFi protocol for the secure use of crypto with regulatory frameworks while leveraging the benefits of both CeFi and DeFi. NEOPIN offers a range of DeFi services, including staking, swap and yield farming in various cryptocurrencies. In addition, NEOPIN is constantly working on innovative ideas that will allow users to use their assets in a variety of ways, including X2E (P2E, S2E, M2E) and NFT services. Ultimately, based on the stable security protocols and regulated environment, NEOPIN aims to become an open blockchain platform that bridges traditional finance and DeFi protocols for all users.

Sektor

Sosial Media

etfindex:mc_etfindex_sourceHüququi Xəbərdarlıq: Məlumatlar cmc tərəfindən təmin edilir və investisiya məsləhəti kimi qəbul edilməməlidir.