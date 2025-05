NOM

Onomy Protocol is an interoperable Layer-1 ecosystem built to converge Forex and decentralized finance. Products include a methodical 3-stage rollout of an innovative multi-chain wallet, a DEX supporting an order book experience fused with AMM liquidity pools, and a stablecoin issuance protocol.

AdNOM

SıralamaNo.2410

Bazar Dəyəri$0,00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0,00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)0,07%

Dövriyyə Təklifi134 630 993,16706705

Maksimum Təklif0

Ümumi Təchizat169 666 190,99622443

Dövriyyə Faizi%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi1.3196684923058954,2023-03-20

Ən Aşağı Qiymət0.002292380082384428,2025-05-27

İctimai BlokçeynNOM

