NMR

Numeraire is an ERC20 Ethereum token. The source code to Numeraire’s smart contract is publicly available. The Ethereum smart contract dictates there will never be more than 21 million Numeraire minted.

AdNMR

SıralamaNo.460

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)79.22%

Dövriyyə Təklifi8,060,610.26518604

Maksimum Təklif11,000,000

Ümumi Təchizat10,671,574.79950043

Dövriyyə Faizi0.7327%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi168.48800659179688,2017-06-25

Ən Aşağı Qiymət1.92766,2018-11-26

İctimai BlokçeynETH

Sektor

Sosial Media

