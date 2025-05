NKN

NKN is the new kind of P2P network connectivity protocol & ecosystem powered by a novel public blockchain. NKN uses economic incentives to motivate Internet users to share network connection and utilize unused bandwidth to provide a decentralized data transmission network that can be used to build applications that requires real time data transmission, message delivery, content distribution, etc. NKN's open, efficient, and robust network infrastructure enables application developers to build the decentralized Internet so everyone can enjoy secure, low cost, and universally accessible connectivity. The main use cases for NKN are networking focused applications. For example: nCDN (new kind of Content Delivery Network) for faster video streaming; PubSub for chat/IM, IoT data streaming and control, real-time price info.

SıralamaNo.752

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)1.04%

Dövriyyə Təklifi788,191,587.2083234

Maksimum Təklif1,000,000,000

Ümumi Təchizat788,191,587.2083234

Dövriyyə Faizi0.7881%

Buraxılış Tarixi2018-05-28 00:00:00

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət0.0024 USDT

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi1.48332395,2021-04-09

Ən Aşağı Qiymət0.00641054097117,2020-03-13

İctimai BlokçeynETH

