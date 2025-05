NIM

Nimiq is a secure and censorship-resistant payment protocol, native to the web. By combining multiple payment networks via cross-chain atomic swaps, Nimiq is becoming the most widely accepted crypto in the world.

AdNIM

SıralamaNo.1053

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)0.00%

Dövriyyə Təklifi13,116,109,058.88269

Maksimum Təklif21,000,000,000

Ümumi Təchizat13,116,109,058.88269

Dövriyyə Faizi0.6245%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi0.03470170125365257,2018-07-29

Ən Aşağı Qiymət0.000283365354978,2020-01-02

İctimai BlokçeynNIMIQ

