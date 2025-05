NDC

Nigella Diamond is the education and certification program of the Nigella Chain ecosystem. This program offers participants the opportunity to gain in-depth knowledge about blockchain, NFTs (Non-Fungible Tokens), cryptocurrencies, and related technologies. Nigella Diamond provides a comprehensive educational journey catering to both beginners and experienced professionals.

SıralamaNo.2244

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)0.78%

Dövriyyə Təklifi7,357,001

Maksimum Təklif88,000,000

Ümumi Təchizat88,000,000

Dövriyyə Faizi0.0836%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi1.6974301396700509,2024-10-01

Ən Aşağı Qiymət0.00001097267523913,2023-07-08

İctimai BlokçeynNIGELLA

